Китайского туриста обманули в России на восемь миллионов рублей

В Санкт-Петербурге мошенник обманул китайского туриста на восемь миллионов рублей. Об этом в среду, 11 ноября, сообщает Piter.TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, несколько дней назад гражданин КНР обратился в полицию и рассказал, что купил у петербуржца подарочные карты магазина парфюмерии и косметики на 7,85 миллиона рублей, чтобы впоследствии перепродать соотечественникам, путешествующим по России. Однако, когда мужчина попытался использовать сертификат, оказалось, что на нем нет денег.

В результате сотрудники полиции задержали подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что украинскую туристку обокрали в Сочи на 165 тысяч рублей за 15 минут. По подозрению в совершении преступления задержали троих местных жителей.