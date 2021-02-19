Назван средний чек мошенников при списании денег у россиян

Мошенники списывали у россиян за один раз в среднем 13,9 тысячи рублей в 2020 году. Это на восемь процентов меньше среднего чека кражи 2019 года (15 тысяч), пишет РБК со ссылкой на исследование «Тинькофф» «Мошенничество в российской банковской сфере в 2020 году».

Материалы по теме Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян? Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

Чтобы не вызвать подозрения у служб безопасности банков, мошенники проводят меньшие суммы несколькими операциями, отмечают авторы исследования. В прошлом году злоумышленники украли у россиян на 70 процентов больше, чем в 2019 году. Число случаев телефонного мошенничества выросло на 60 процентов, превысив максимум за всю историю наблюдений.

Половину всех украденных денег жертвы перевели мошенникам сами, еще 28 процентов раскрыли данные карт или секретные коды от банка. Эксперты назвали также самый популярный канал, где мошенники находили своих жертв. Им стали сайты объявлений о продаже товаров и услуг, а также поддельные интернет-магазины. Таким образом было украдено почти 13 процентов денежных средств от общего объема похищений.

Самые большие суммы аферистам удалось похищать при призыве жертвы перевести деньги «в безопасную ячейку». В этом случае средний чек повышался до 45 тысяч рублей.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что за год от мошенников удалось спасти 57 миллиардов рублей. Он отметил, что в прошлом году в России наблюдался всплеск кибермошенничества.