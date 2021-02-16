Греф рассказал о спасении от мошенников 57 миллиардов рублей

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о спасенных от мошенников 57 миллиардах рублей в 2020 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление топ-менеджера по итогам заседания набсовета кредитного учреждения.

Он указал, что в прошлом году в России наблюдался всплеск кибермошенничества. По его словам, с этой точки зрения год был «самым тяжелым». Сбербанк много сотрудничал с правоохранительными органами и Центробанком. По словам Грефа, члены набсовета кредитного учреждения высоко оценили работу банка в области защиты от мошенников. Они рекомендовали активнее работать с государством для того, чтобы распространить лучшие практики Сбербанка на другие организации финансового и нефинансового секторов.

В конце 2020 года зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что банк за год зафиксировал 3,4 миллиона жалоб клиентов на телефонные мошенничества. Преступники звонили гражданам страны в среднем 100 тысяч раз в день. По его словам, за год активность мошенников выросла в два раза.

В 2020 году россияне потеряли из-за телефонных мошенников 66 миллиардов рублей. В общей сложности онлайн-мошенники за год украли у жителей страны 150 миллиардов рублей, сообщил в конце декабря BrandMonitor со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).