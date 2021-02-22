Раскрыта цель использования банками данных о местонахождении клиентов

Банки используют данные о местонахождении и недавних передвижениях клиентов для оценки их платежеспособности или блокирования сомнительных операций. Цель сбора и анализа данной информации раскрыл глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, передает РИА Новости в понедельник, 22 февраля.

«Дольше всего используется примерная оценка местоположения по IP-адресу. Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения», — рассказал он.

При этом об определении конкретной улицы и дома речи не идет, добавил эксперт.

По его словам, вместо IP-адреса может также использоваться геолокация мобильного устройства, которой банковское приложение может делиться с разработчиками. Однако при нахождении клиента в полуподвальном помещении качество локации сильно падает, рассказал Достов.

«Еще один вариант — получить данные о местонахождении и перемещениях клиента от сотовых операторов. Это довольно дорогостоящая информация, к тому же не обезличенная, поэтому ее обработка сопряжена с регуляторными рисками», — заключил Достов.

Ранее эксперты рассказали, в каких случаях необходимо блокировать банковскую карту после звонка телефонных мошенников.