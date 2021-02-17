Россияне столкнулись с вымогательством при помощи веб-камер и электронных писем. Об этом сообщает издание «Известия».

Жителям российских регионов стали приходить фишинговые письма, в которых содержится требование заплатить определенную сумму, чаще всего в биткоинах. Преступники заявляют, что получили доступ к веб-камере электронного устройства пользователя и угрожают опубликовать его интимные фото или видео в сети.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов отмечает, что с технической точки зрения возможность следить за человеком через камеру электронного устройства существует. Однако при этом он подчеркнул, что для такой слежки необходимы большие ресурсы. Специалист также добавил, что обычно мошенники просто пытаются надавить на жертву, угрожая тем, что они получили доступ к камере или аккаунтам пользователя в социальных сетях. Чаще всего, по его мнению, подобный шантаж не имеет под собой никаких оснований.

Ранее сообщалось, что мошенники, до сих пор обманывавшие простых россиян, начали массово переключаться на компании. По данным Центробанка, злоумышленники все чаще атакуют банковские счета корпоративных клиентов через мобильные приложения кредитных организаций. Мошенник при этом сам является авторизованным клиентом банка.