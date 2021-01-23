Эксперт раскрыл способы обмана клиентов банка со вкладами

Банки зачастую используют уловки, чтобы привлечь клиентов для вклада. Способы обмана при закрытии вкладов в беседе с агентством «Прайм» перечислил основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Например, пояснил эксперт, в рекламе банк может указать высокую процентную ставку. Однако мелким шрифтом в договоре будет указано, что эта ставка действует в течение короткого срока — месяца или двух недель. Кроме того, условия по вкладу при его продлении далеко не всегда соответствуют первоначальным условиям.

«На практике часто доходность становится ниже. Чтобы не столкнуться с неприятными "сюрпризами", необходимо изучать положения договора и любых прилагающийся к нему документов», — подчеркнул собеседник агентства.

Ткаченко также посоветовал быть осторожнее при преждевременном закрытии вклада. В таком случае доходность вклада будет минимальной. При периодических начислениях банк сможет удержать уже начисленные проценты за расторжение договора.

Ранее юрист Владимир Шалаев дал советы, как не остаться должным банку после выплаты кредита. Он отметил, что при полном погашении кредита необходимо закрыть кредитный счет: в онлайн-приложении или в отделении банка.