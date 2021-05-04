В России оценили вероятность доллара по 70 рублей

Серьезного падения курса доллара ждать не стоит, в этом году его стоимость не будет ниже 72 рублей. Так вероятность доллара по 70 рублей в беседе с «Вечерней Москвой» оценил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Он напомнил, что несмотря на большие вложение бывшего американского лидера Дональда Трампа в стимуляцию экономики, многие эксперты прогнозировали рост инфляции в США, однако этого не произошло. «Все теперь замерли в ожидании того, что, несмотря на повышение налогов для богатых, в экономике свободные деньги сыграют на повышение инфляции и на то, что доллар как мировая валютная единица начнет шататься», — отметил экономист.

По мнению специалиста, вливания средств и рост налогов могут также пошатнуть и американскую экономику в целом. Однако даже при таком условии, как сказал Юденков, доллар не опустится до отметки в 70 рублей в текущем году. По оценкам эксперта, стоимость валюты составит 72-73 рубля.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие обрушения американской валюты. Он рассказал, что у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Европейского союза, Китая, Индии и Бразилии.