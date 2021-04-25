Экономисты оценили вероятность доллара за 60 рублей

Российские экономисты оценили вероятность укрепления рубля до показателя в 60 рублей за доллар. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Так, по словам ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, курс российской валюты зависит от многих факторов. По его мнению, пока рано говорить об устойчивой тенденции к росту рубля.

В то же время проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин отметил, что цены на нефть будут меняться в благоприятном направлении для России. Он считает, что это будет способствовать укреплению рубля.

Однако, по мнению экономиста, многое будет зависеть и от ситуации с коронавирусом. «В условиях тотального недоверия сценарии могут быть разными, но нельзя считать, что мы живем в рамках пессимистичного прогноза», — отметил Марголин.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский спрогнозировал, что курс доллара может вырасти до 100 рублей уже в скором будущем. По его словам, этот рост может произойти при условии нескольких факторов, среди которых возобновление вооруженного конфликта в Донбассе и введение максимально жестких санкций со стороны США и Евросоюза, таких как блокирование счетов, имущества и аннулирования виз в отношении ближайшего окружения президента России Владимира Путина.