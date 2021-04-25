Экономика
 
Последние новости
Пашинян подал в отставку
Третьяк рассказал о роли Путина в решении возглавить ФХР
Привившиеся от коронавируса москвичи старше 60 получат карты на тысячу рублей
Бывший чемпион UFC ударил соперника и сломал ногу
В Турции захотели изгнать американцев с военной авиабазы после заявления Байдена
Чемпион UFC Усман защитил пояс и превзошел достижение Нурмагомедова
В Швеции назвали отвод российских войск от границы «дымовой завесой»
Симоньян раскритиковала Байдена за признание геноцида армян
Диетологи составили топ-10 продлевающих молодость продуктов
Новости партнеров
Прослушать новость

Эксперт предрек рост курса доллара до 100 рублей в скором будущем

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Nikolay Gyngazov / Gobal Look Press

Курс доллара может вырасти до 100 рублей уже в скором будущем. Такое развитие событий предрек эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, передает агентство «Прайм».

По его словам, этот рост может произойти при условии нескольких факторов, среди которых возобновление вооруженного конфликта в Донбассе и введение максимально жестких санкций со стороны США и Евросоюза, таких как блокирование счетов, имущества и аннулирования виз, в отношении ближайшего окружения президента России Владимира Путина. На курс могут также повлиять ситуация с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), падение цен на нефть и обвал рынков.

Эксперт считает, что комбинация двух или более из перечисленных факторов окажет давление на рубль. Такой сценарий может сложиться уже осенью — к сентябрю трейдеры вернутся из отпусков, тогда же ожидается принятие ключевых решений по корпоративным налогам и налогам на доходы в США, а в России пройдут выборы в Госдуму.

23 апреля курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 23 марта в ходе торгов на Московской бирже. Евро опустился до 90,5 рубля (минус 0,10). Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,5 процента, до 65,7 доллара. Нефть бренда WTI подорожала на 0,7 процента (до 61,9 доллара).

Ранее стало известно, что Минэкономразвития планирует скорректировать свой прогноз по росту реальных зарплат в России с 2,2 до двух процентов в 2021 году. По прогнозу, инфляция выйдет за пределы цели ЦБ в четыре процента. Она составит 4,3 процента (прошлый прогноз был 3,7 процента), что связано с ускорением роста продовольственных цен.

Также снижен прогноз по росту инвестиций в основной капитал в России с 3,9 до 3,3 процента. В ведомстве считают, что курс доллара в среднем будет 73,3 рубля — это выше, чем прогнозировалось в сентябрьском документе (72,4).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперт рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей
Курс доллара упал
Курс рубля взлетел
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 марта

Клановая экономика

Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
13:2522 апреля

Альфа-Банк запустил новое приложение для инвестиций

11:4322 апреля

Греф рассказал об избытке денег в мире

11:2122 апреля

Россиянам предсказали более медленный рост зарплат и всплеск цен

Экономика00:0120 марта

Тонкий лед

Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду
10:4322 апреля

Рост цен на главные продукты в России обогнал инфляцию почти в три раза

12:2622 апреля

Завершился региональный этап конференции молодых специалистов «Роснефти»

10:2022 апреля

Россияне поставили рекорд по потреблению свинины

Экономика00:0115 марта

Страна советов

Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
09:4022 апреля

В России появятся автобусы на новом виде топлива

09:0722 апреля

Греф предложил чаще забирать деньги за продажу нефти и газа

08:4422 апреля

ФСБ начала тормозить вывоз продуктов питания из России

Россия
В России назвали психозом ситуацию вокруг Чехии
Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными
Как россияне будут отдыхать и когда выходить на работу?
Россиянин остался без гениталий после секса с тремя женщинами
«Миша, ты ни черта не понимаешь»
30 лет назад Горбачев в последний раз попытался спасти СССР. Но Союз все равно рухнул
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Молния убила женщину в российском городе
Все материалы
Мир
Попытка Германии принести в арабские страны демократию провалилась
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Британская разведка назвала Россию самой острой угрозой безопасности
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
В России отказались от посредников для переговоров с Украиной
Кубинские старцы
Фидель и Рауль Кастро правили Кубой больше 60 лет. Как заканчивается их эпоха?
Трое украинцев устроили в США «голливудское ограбление»
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Новые майские выходные назвали ударом по экономике
Путин пообещал новые выплаты россиянам с детьми
Что нужно знать о выплатах: сколько получат родители школьников, одинокие матери и беременные?
Сбер второй год подряд выплатит рекордные для российского рынка дивиденды
Конференция ЦИПР в Нижнем Новгороде, 2020 годЦентр притяжения
Как столица Поволжья превращается в российскую Кремниевую долину
Honda станет выпускать только электромобили
От утопии к реальности
Сотрудники ГАЗа при поддержке Олега Дерипаски изменят облик крупнейшего района Нижнего Новгорода
Набиуллина пообещала побороть инфляцию
Все материалы
Силовые структуры
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»
Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
ФСБ задержала консула Украины в Петербурге
Дипломат пытался получить секретную информацию. Его поймали с поличным
«Даже в 90-е бандиты себе такого не позволяли»
В Москве впервые за восемь лет убили вора в законе. Почему его называли агентом спецслужб?
Все материалы
Наука и техника
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
«Это только усугубит неравенство»
 
В России назвали «козырь» на случай войны
Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Звезда НБА назвал заинтересованных в исчезновении афроамериканцев
Чемпионка UFC зачитала письмо ветерана ВОВ
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Суперлигу посчитали попыткой уничтожить АПЛ
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
«Барселона» попробует удержать Месси урезанной зарплатой
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников перечислил неочевидные факторы развития инфаркта
Rambler&Co запустил новое приложение MediaUp
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Сайты РЖД и Кремля «упали» после новости о майских выходных
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Минюст внес «Медузу» в список иностранных агентов
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Все материалы
Ценности
Капиталина Большакова«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»
Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом у российской молодежи
«Я удивлен, что у меня столько денег»
Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Полицейская чихуахуа не вынесла гибели хозяина и умерла в тот же день
Дорис Пейн«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»
Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
Диетолог предупредила об опасности овсяной каши
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Женщина сбросила 83 килограмма и рассказала свою историю похудения
Все материалы
Новый Toyota Land Cruiser 300 впервые показали на видео
Внедорожник Т-98 Комбат: огонь, батарея!
Видео: самый дорогой российский внедорожник за 18 млн рублей
АвтоВАЗ рассказал, почему на Largus FL нет системы стабилизации
Лучшие из лучших: победители конкурса «Всемирный автомобиль года-2021»
Пять моделей 2021 года, которые признали лучшими на планете
Автомобили Renault не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч
Редкий вид: V8 поперёк
Настоящая экзотика — машины с поперечно расположенным мотором V8
Cтарая и новая BMW M4 сразились в дрэге с полноприводной 4-Series
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы