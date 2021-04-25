Эксперт предрек рост курса доллара до 100 рублей в скором будущем

Курс доллара может вырасти до 100 рублей уже в скором будущем. Такое развитие событий предрек эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, передает агентство «Прайм».

По его словам, этот рост может произойти при условии нескольких факторов, среди которых возобновление вооруженного конфликта в Донбассе и введение максимально жестких санкций со стороны США и Евросоюза, таких как блокирование счетов, имущества и аннулирования виз, в отношении ближайшего окружения президента России Владимира Путина. На курс могут также повлиять ситуация с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), падение цен на нефть и обвал рынков.

Эксперт считает, что комбинация двух или более из перечисленных факторов окажет давление на рубль. Такой сценарий может сложиться уже осенью — к сентябрю трейдеры вернутся из отпусков, тогда же ожидается принятие ключевых решений по корпоративным налогам и налогам на доходы в США, а в России пройдут выборы в Госдуму.

23 апреля курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 23 марта в ходе торгов на Московской бирже. Евро опустился до 90,5 рубля (минус 0,10). Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,5 процента, до 65,7 доллара. Нефть бренда WTI подорожала на 0,7 процента (до 61,9 доллара).

Ранее стало известно, что Минэкономразвития планирует скорректировать свой прогноз по росту реальных зарплат в России с 2,2 до двух процентов в 2021 году. По прогнозу, инфляция выйдет за пределы цели ЦБ в четыре процента. Она составит 4,3 процента (прошлый прогноз был 3,7 процента), что связано с ускорением роста продовольственных цен.

Также снижен прогноз по росту инвестиций в основной капитал в России с 3,9 до 3,3 процента. В ведомстве считают, что курс доллара в среднем будет 73,3 рубля — это выше, чем прогнозировалось в сентябрьском документе (72,4).