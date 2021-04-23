Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 23 марта в ходе торгов на Московской бирже. В 12:00 по московскому времени цена валюты выросла до 75,07 рубля (минус 0,35).

Евро опустился до 90,5 рубля (минус 0,10). Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,5 процента, до 65,7 доллара. Нефть бренда WTI подорожала на 0,7 процента (до 61,9 доллара).

Ранее стало известно, что Минэкономразвития планирует скорректировать свой прогноз по росту реальных зарплат в России с 2,2 до двух процентов в 2021 году. По прогнозу, инфляция выйдет за пределы цели ЦБ в четыре процента. Она составит 4,3 процента (прошлый прогноз был 3,7 процента), что связано с ускорением продовольственных цен.

Также снижен прогноз по росту инвестиций в основной капитал в России с 3,9 до 3,3 процента. В ведомстве считают, что курс доллара в среднем будет 73,3 рубля — это выше, чем прогнозировалось в сентябрьском документе (72,4).