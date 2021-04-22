Россиянам предсказали более медленный рост зарплат и всплеск цен

Минэкономразвития скорректировало свой прогноз по росту реальных зарплат в России с 2,2 до двух процентов в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве. Более медленный рост произойдет на фоне всплеска цен.

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Прогноз роста реальных располагаемых доходов населения сохранен на уровне трех процентов. По итогам прошлого года зарплаты в России выросли на 2,5 процента. ВВП увеличится на 2,9 процента в этом году и на 3,2 процента в следующем, предсказывают в Минэкономразвитии.

По прогнозу, инфляция выйдет за пределы цели ЦБ в четыре процента. Она составит 4,3 процента (прошлый прогноз был 3,7 процента), что связано с ускорением продовольственных цен. Источник отметил, что если бы в стране не сдерживали цены, то инфляция составила бы 4,6 процента.

Также снижен прогноз по росту инвестиций в основной капитал в России с 3,9 до 3,3 процента. В ведомстве считают, что курс доллара в среднем будет 73,3 рубля — это выше, чем прогнозировалось в сентябрьском документе (72,4).

Стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6 процента в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции, говорится в исследовании FinExpertiza.