Инфляция в России ускорилась

Инфляция в марте 2021 года ускорилась до 5,79, следует из данных Росстата. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что годовая инфляция в феврале составила 5,67 процента. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,66 процента.

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,82 процента по сравнению с февралем и на 7,58 процента в годовом выражении, непродовольственные товары — на 0,72 процента и 5,92 процента соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,37 процента в месячном выражении и на 2,91 процента в годовом.

Ранее эксперты сообщили, что годовая инфляция в России в апреле составит 5,5 процента. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, основными разгоняющими инфляцию факторами будут оставаться рост цен на продовольствие на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены. На это указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.