Спрогнозирован уровень годовой инфляции на апрель

Годовая инфляция в России в апреле составит 5,5 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогнозы экспертов.

Основными разгоняющими инфляцию факторами в апреле будут оставаться рост цен на продовольствие на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены. На это указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, в свою очередь, предположил, что инфляция в годовом выражении в апреле не начнет замедляться. По его мнению, пик инфляции придется на апрель и май.

Ранее 3 апреля агентство Bloomberg отметило, что российская экономика, которая пострадала значительно меньше других во время пандемии, восстанавливается от коронавирусной рецессии. Эксперты отмечают, что это связано с решением российских властей не вводить еще раз общенациональный карантин. Также подчеркивается, что относительно мягкие ограничения во время пандемии способствовали тому, что эпидемия не так сильно ударила по ВВП России.

1 апреля стало известно, что принявшие участие в опросе швейцарского банка Credit Suisse жители России заметили, что их доходы упали на 24 процента по сравнению с временем до пандемии коронавируса. Хуже всего ситуация обстоит в Таиланде (минус 45 процентов), а лучше всего — в Китае (минус 10 процентов). Россияне возглавили антирейтинг по возможности делать накопления. Только 55 процентов опрошенных сообщили, что хотят увеличивать сберегаемые ежемесячно средства, среди всех участников исследования средние цифры — 79 процентов.