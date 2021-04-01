Бензин на российских заправках снова подорожал

Цены на автомобильный бензин в России с 23 по 29 марта выросли на 0,3 процента, на дизельное топливо — на 0,2 процента. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

С начала года бензин на российских заправках уже подорожал на 2,9 процента, дизельное топливо — на 1,4 процента. Инфляция за этот период составила 2,2 процента.

По данным на 29 марта, средняя стоимость бензина в России составляет 47,43 рубля, дизтопливо стоило в среднем 49,42 рубля. Производство бензина за последнюю неделю (с 22 по 28 марта) снизилось на 5,5 процента по сравнению с предыдущей и составило 751 тысячу тонн, дизельное топливо — 1,6 миллиона тонн.

По итогам 2020 года цены на бензин выросли на 2,5 процента.

Представители отраслевых организаций ранее заявили, что в отдельных российских регионах стоимость бензина на заправках оказалась ниже оптовых цен, так что многие владельцы АЗС вынуждены продавать топливо в убыток. Глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков в числе таких регионов назвал Сахалин, Хабаровский и Приморский края.

О том, что в России несправедливо низкая цена на бензин, также заявили в Минэнерго. По мнению ведомства, это стало возможным только благодаря механизму обратного акциза на нефтяное сырье с демпфирующей надбавкой.