Цену на бензин в России назвали несправедливо низкой

Минэнерго назвало цену на бензин в России несправедливо низкой и возможной только благодаря механизму обратного акциза на нефтяное сырье с демпфирующей надбавкой. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

«Фактическая цена бензина АИ-92 — 44,89 рублей за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории Центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рублей за литр», — говорится в сообщении Минэнерго.

Таким образом, справедливая рыночная цена топлива внутри страны без вмешательства со стороны государства была бы на 5,2 рубля за литр выше, считают в ведомстве.

В свою очередь Независимый топливный союз (НТС) в конце марта сообщал о росте оптовых (биржевых) цен на бензин с декабря по 17 марта на 18,5 процента: до 53,6 тысячи рублей за тонну АИ-92 и до 55,3 тысячи за тонну АИ-95. Также в организации призывали отменить демпферный механизм.

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Он был введен в 2018 году в качестве меры правительства по сдерживанию цен на бензин на фоне завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Оно предусматривает постепенную, вплоть до 2024 года, отмену экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Введенный обратный акциз на нефтяное сырье представляет собой налоговый вычет, размер которого зависит от объема нефти, закупленного нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) для переработки в России. Ключевым элементом акциза является демпфирующая надбавка, равная 68 процентам от разницы между мировыми ценами на бензин за вычет затрат на транспортировку и экспортных пошлин и заранее установленной правительством условной ценой на внутреннем рынке.

В случае, если цены на мировом рынке окажутся слишком высокими, а разница — отрицательной, 68 процентов от нее придется выплачивать НПЗ в адрес бюджета в виде акциза, который из обратного станет прямым.