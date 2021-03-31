Бензин на российских заправках назвали слишком дешевым

В отдельных российских регионах стоимость бензина на заправках оказалась ниже оптовых цен, так что многие владельцы АЗС вынуждены продавать топливо в убыток. Об этом «Известиям» сообщили представители отраслевых организаций.

Так, глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков в числе таких регионов назвал Сахалин, Хабаровский и Приморский края. По его словам, тонна бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) при покупке у Ангарской нефтехимической компании (АНХК) обходится владельцам АЗС в 56 тысяч рублей. С доставкой до Владивостока по железной дороге цена доходит до 63,5 тысячи рублей.

В пересчете на литры эта марка для заправщиков стоит 48,6 рубля, а продают они его по 46,9 рубля. Еще сложнее дело обстоит с бензином Аи-95, который, с учетом доставки в регион, оказывается дешевле, чем в опте, сразу на 5,8 процента.

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Независимый топливный союз (НТС) указал, что в Тверской области наблюдается похожая ситуация. Оптовые цены за тонну достигли исторического максимума 43,7 рубля за литр, а, к примеру, средние цены в «Татнефти» и «Газпромнефти» составляют 43,3 рубля и 44,3 рубля. При этом надо учитывать стоимость доставки (0,5 рубля) и 3 рубля операционных расходов.

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заметил, что дело может закончиться банкротством независимых владельцев АЗС. Ведь они, в отличие от нефтяных компаний, не в состоянии перераспределять убытки и прибыли.

В Минэнерго сообщили, что правительство готовит ряд действий, чтобы сгладить влияние мировых цен на внутренние. В том числе планируется корректировка демпферного механизма и субсидирование поставок топлива в регионы, передает ТАСС.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин объяснил дороговизну бензина в России тем, что государство, в отличие от Ирана и Венесуэлы, не назначает цены на топливо. Вместе с тем он отметил, что топливо в стране не дешевеет вместе с нефтью, в отличие от других стран, из-за колебания курса рубля, рыночного фактора и работы демпфера, введенного государством.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил россиян не волноваться по поводу возможного роста цен на топливо, объяснив, что ситуация находится под контролем.