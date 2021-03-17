Кремль успокоил россиян по поводу цен на топливо

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков успокоил россиян по поводу возможного роста цен на топливо. Его цитирует ТАСС.

«Правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем», — отметил Песков, добавив, что имеющиеся механизмы задействованы и «не позволят резко меняться ценам на топливо».

Материалы по теме Страна советов Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности Найдется все В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги

Такой же позиции придерживается Минэнерго, замглавы которого Павел Сорокин заверил, что ведомство не видит предпосылок для повторения ситуации 2018 года, когда на российском топливном рынке наблюдался резкий скачок цен из-за роста мировых котировок.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем правительство разработало механизм обратного акциза с демпферной надбавкой. Он должен нивелировать эффект проводящегося до 2024 года налогового маневра в нефтяной отрасли, в рамках которого экспортная пошлина на нефть будет постепенно снижена до нуля с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Демпферная надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырье представляет собой налоговый вычет и предоставляется, когда нетбэк (мировые цены за вычетом пошлины и затрат на транспортировку — прим. «Ленты.ру») превышает заранее определенную правительством условную цену. В обратной ситуации демпфер увеличивает налоговые выплаты компаний, превращая обратный акциз в прямой.

17 марта Счетная палата в своем отчете предупредила россиян о риске возникновения нового топливного кризиса из-за роста розничных цен.