В России договорились о сдерживании цен на бензин с 1 мая

Правительство России согласовало корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая, что позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах инфляции. О параметрах и сроках на совещании у вице-премьера Александра Новака договорились профильные ведомства и топ-менеджеры крупнейших нефтяных компаний, передает РБК.
Нынешний формат демпферного механизма привел к тому, что с начала года индикативная цена на бензин и дизельное топливо (оптовая цена, устанавливаемая правительством) увеличивалась сильнее, чем цены на АЗС. Такое обстоятельство способствовало снижению рентабельности заправок.
Демпфер работает таким образом, что при низких ценах нефтяники продают топливо внутри страны по высоким (относительно мировых) ценам, а разницу платят в бюджет. В обратном случае правительство компенсирует им недополученные прибыли.
По словам Новака, текущий рост цен на энергоносители не позволяет одновременно сохранить рентабельность АЗС и удержать цены в пределах инфляции. В феврале Минфин уже признавал необходимость корректировки, но указывал, что она потребуется не раньше 2024 года. Однако в марте правительство признало, что действовать нужно значительно быстрее.
Источник издания, знакомый с деталями обсуждения, рассказал, что индикативную цену предложили снизить на пять процентов, до 53,6 тысячи рублей за тонну. В свою очередь нефтяники обязались увеличить продажи на бирже, чтобы увести оптовые цены с максимумов. По оценке главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, такой маневр приведет к дополнительным выплатам нефтяным компаниям в размере 42 миллиардов рублей.
Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша позитивно оценил принятые меры, но отметил, что увеличивать продажи на бирже нужно в ближайшие дни, не дожидаясь 1 мая. По его словам, при закупках по нынешним ценам некоторые АЗС уже продают бензин и дизельное топливо себе в убыток.