В России договорились о сдерживании цен на бензин с 1 мая

Правительство России согласовало корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая, что позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах инфляции. О параметрах и сроках на совещании у вице-премьера Александра Новака договорились профильные ведомства и топ-менеджеры крупнейших нефтяных компаний, передает РБК.

Нынешний формат демпферного механизма привел к тому, что с начала года индикативная цена на бензин и дизельное топливо (оптовая цена, устанавливаемая правительством) увеличивалась сильнее, чем цены на АЗС. Такое обстоятельство способствовало снижению рентабельности заправок.

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Демпфер работает таким образом, что при низких ценах нефтяники продают топливо внутри страны по высоким (относительно мировых) ценам, а разницу платят в бюджет. В обратном случае правительство компенсирует им недополученные прибыли.

По словам Новака, текущий рост цен на энергоносители не позволяет одновременно сохранить рентабельность АЗС и удержать цены в пределах инфляции. В феврале Минфин уже признавал необходимость корректировки, но указывал, что она потребуется не раньше 2024 года. Однако в марте правительство признало, что действовать нужно значительно быстрее.

Источник издания, знакомый с деталями обсуждения, рассказал, что индикативную цену предложили снизить на пять процентов, до 53,6 тысячи рублей за тонну. В свою очередь нефтяники обязались увеличить продажи на бирже, чтобы увести оптовые цены с максимумов. По оценке главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, такой маневр приведет к дополнительным выплатам нефтяным компаниям в размере 42 миллиардов рублей.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша позитивно оценил принятые меры, но отметил, что увеличивать продажи на бирже нужно в ближайшие дни, не дожидаясь 1 мая. По его словам, при закупках по нынешним ценам некоторые АЗС уже продают бензин и дизельное топливо себе в убыток.