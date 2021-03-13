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Бензину предрекли дальнейшее подорожание

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Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

В 2021 году топливо продолжит дорожать. Такой прогноз «Известиям» дали опрошенные эксперты.

В частности, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова указала, что в марте рост цен на бензин начнет немного обгонять инфляцию. Далее стоит ожидать стабилизации роста цен в целом и повышения стоимости бензина, а по итогам 2021 года рост цен на топливо в среднем составит 4–5 процентов.

Издание отмечает, что, исходя из заложенных протоколом Дмитрия Козака параметров о росте розничных цен на уровень инфляции и прирост налогов, бензин в 2021 году может подорожать на 7 процентов (2 процента — за счет повышения акциза и 5 процентов — прогнозная инфляция).

В пятницу, 12 марта, стало известно, что цена бензина Аи-92 выросла на торгах до 55,75 тысячи рублей за тонну, побив исторический рекорд мая 2018 года. В ходе торгов стоимость Аи-92 подскочила на 1,71 процента. С начала года его цена увеличилась на 12,33 процента. В Минэнерго объяснили, что увеличение стоимости нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с рядом факторов, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы.

В марте правительство поддержало идеи нефтяников по росту цен на бензин и решило скорректировать демпферный механизм на рынке топлива. Будет проведена индексация заложенных в нем цен в соответствии с уровнем фактического роста стоимости в рознице.

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