Названы причины роста цены бензина на АЗС

В Минэнерго России назвали причины роста цены бензина на АЗС. Увеличение стоимости нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с рядом факторов, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы, передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что продолжают регулярный мониторинг топливного рынка и следят за сохранением конечных цен на близком к инфляции уровне. По информации Росстата, за первую неделю марта топливо подорожало на 0,3 процента. К примеру, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла на 11 копеек — до 44,38 рубля.

Материалы по теме Продолжают заливать Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват? Водородная бомба Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов

Ранее в пятницу, 12 марта, стало известно, что цена бензина Аи-92 выросла на торгах до 55,75 тысячи рублей за тонну, побив исторический рекорд мая 2018 года. В ходе торгов стоимость Аи-92 подскочила на 1,71 процента. С начала года его цена увеличилась на 12,33 процента.

В марте правительство поддержало идеи нефтяников по росту цен на бензин и решило скорректировать демпферный механизм на рынке топлива. Будет проведена индексация заложенных в нем цен в соответствии с уровнем фактического роста стоимости в рознице.

В начале февраля стало известно, что потребительские цены на бензин в предыдущий месяц увеличились на 0,95 процента по отношению к декабрю. К январю 2020 года они взлетели на 3,26 процента. Производство бензина в России в январе снизилось как к декабрю 2020 года, так и год к году. В первом случае оно упало на 2,9 процента, во втором — на 6,6 процента.