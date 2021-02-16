В России подсчитали рост цен на бензин

В России цены на бензин у производителей взлетели на 8,5 процента в январе 2021 года по сравнению с уровнем декабря, подсчитали в Росстате. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации статистического ведомства, в январе в стране выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов. Так, битумы нефтяные строительные подорожали на 31,8 процента, битумы нефтяные кровельные прибавили 19,4 процента, мазут топочный увеличился в цене на 13,2 процента, парафины нефтяные — на 12,6 процента, кокс и полукокс из каменного угля — на 10 процентов, услуги по производству нефтепродуктов — на 8,9 процента.

За тот же период в добыче полезных ископаемых цены на нефть при поставках на внутренний рынок выросли на 14 процентов, а цены на сжиженный природный газ и газовый конденсат — на 22,5 процента и 16,5 процента соответственно.

В начале февраля стало известно, что потребительские цены на бензин в предыдущий месяц увеличились на 0,95 процента по отношению к декабрю. К январю 2020 года они взлетели на 3,26 процента. Производство бензина в России в январе снизилось как к декабрю 2020 года, так и год к году. В первом случае оно упало на 2,9 процента, во втором — на 6,6 процента.