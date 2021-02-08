Названы российские регионы с самым доступным бензином

Ямало-Ненецкий округ возглавил список российских регионов с самым доступным бензином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Согласно полученным данным, в Ямало-Ненецком округе на среднюю зарплату за один месяц можно купить 2155 литров бензина марки АИ-92. Вторую строчку рейтинга заняла Москва, где можно приобрести 1944 литра, а третью — Чукотка с показателем в 1707 литров. В то же время меньше всего бензина на среднюю зарплату могут купить жители Дагестана (560 литров), Ивановской области (569 литров) и Карачаево-Черкесской Республики (573 литра).

Помимо этого, исследователи выяснили, что цены на топливо в российских регионах могут сильно отличаться. Так, в Челябинской области литр АИ-92 в середине января можно было приобрести примерно за 40 рублей, а в Чукотском автономном округе — за 60 рублей. В целом стоимость бензина данной марки с середины января 2020 по середину января 2021 года выросла 2,9 процента.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что российские нефтяные компании увеличат выпуск и запасы бензина на НПЗ, что может привести к стабилизации роста розничных цен на топливо в пределах инфляции. По его словам, были разработаны и определены меры, направленные на исключение возможности изменения цен выше инфляции в России.