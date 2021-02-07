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Губернатор Приамурья призвал жителей беречь бензин на фоне дефицита

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Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей не пользоваться автомобилями без особой необходимости в связи с дефицитом бензина в регионе. Об этом он написал в своем Instagram.

«Ситуация с бензином пока не нормализовалась, как мы ожидали <...> Запаситесь, пожалуйста, терпением, поберегите бензин и по возможности отложите дальние поездки», — написал глава области. Он отметил, что до сих пор на заправках наблюдаются очереди, и ему присылают соответствующие фотографии.

Он уточнил, что в Приамурье нет своего нефтеперерабатывающего завода, и топливо поставляется из Хабаровска, где сейчас проблемы с бензином. Они возникли в связи с поломкой оборудования на предприятии, которая была устранена только в пятницу, 5 февраля. За время ремонта завода дефицит топлива возник во многих районах Дальнего Востока.

В воскресенье, 7 февраля, в Амуркую область приедет одна цистерна с бензином. 8 февраля ожидаются 13 цистен. Поставки с хабаровского НПЗ запланированы на 9 число.

Ранее сообщалось об огромных очередях к заправкам в Хабаровске, автомобилисты продавали свои места, в интернете появились объявления о продаже топлива в два раза дороже рыночной стоимости. Краевая прокуратура начала проверку и даст оценку действиям чиновников и руководства завода.

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