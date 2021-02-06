В Хабаровске начали выпускать бензин АИ-95

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в субботу, 6 февраля, начал выпускать бензин АИ-95. Сообщение об этом появилось на официальном сайте регионального правительства.

Предприятие достигло полной мощности, что позволит в ближайшее время восполнить потребности АЗС Хабаровского края.

«Выпуск бензина на Хабаровском НПЗ продолжается, предприятие вышло на полные производственные мощности. По информации дирекции нефтезавода, представленной в краевой комитет по развитию ТЭК, за прошедшие сутки НПЗ было произведено 1,8 тысячи тонн бензина марки АИ-92. С сегодняшнего дня завод также начал выпускать бензин АИ-95, его выдадут 1,5 тысячи тонн», — уточняется в сообщении.

Власти также попросили жителей региона не покупать топливо про запас, чтобы не создавать ажиотаж. В том числе они призвали не приобретать топливо с рук, так как его качество не подтверждено.

Ранее в очередях на АЗС в городе начали продавать места, а в интернете появились объявления о продаже топлива по цене, почти вдвое выше рыночной. Например, автор одного из таких объявлений предлагал литр бензина Аи-92 за 75 рублей, Аи-95 — за 80 рублей, Аи-101 — за 100 рублей. Аи-98 и дизеля в продаже не было.

Дефицит топлива в регионе возник после остановки производства бензина из-за технических проблем. Это привело к огромным очередям из десятков машин к заправкам. Водителям приходилось ждать по несколько часов, а некоторым приходилось ожидать и ночью. Местные власти назвали сложившуюся в регионе ситуацию с бензином экстраординарной.