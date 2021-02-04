В Хабаровск пообещали подвезти бензин после появления очередей на заправках

Власти Хабаровска пообещали, что в ближайшие дни в регион подвезут дополнительную партию бензина из Росрезерва. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев, его слова передает ТАСС. Из-за дефицита топлива там поднялись цены, а на заправках появились очереди.

«Состав прибыл, выгружен, и 400 тонн поступили в продажу уже. Мы ожидаем в ближайшие дни дополнительные составы», — сказал Дегтярев и пообещал, что топливо сразу направят в розничную сеть.

Как стало известно ранее, в очередях на АЗС уже начали продавать места, а в интернете появились объявления о продаже топлива по цене, почти вдвое выше рыночной. Например, автор одного из таких объявлений предлагает литр бензина Аи-92 за 75 рублей, Аи-95 — за 80 рублей, Аи-101 — за 100 рублей, при том, что Аи-98 и дизеля в продаже нет.

Дефицит топлива в регионе возник после остановки производства бензина из-за технических проблем. Это привело к огромным очередям из десятков машин к заправкам. Водителям приходится ждать по несколько часов, а некоторым приходится ожидать и ночью. Местные власти называют сложившуюся в регионе ситуацию с бензином экстраординарной.