Российские власти назвали успешной политику цен на бензин

Цены на бензин АИ-92 в России в прошлом году выросли только на 2 процента. Политику властей в этом вопросе можно назвать успешной, поскольку, как заявил вице-премьер Александр Новак, такая величина существенно ниже темпов инфляции в стране, передает РИА Новости.

При этом чиновник напомнил, что оптовые цены на топливо под влиянием мировой конъюнктуры нефтяного рынка, факторов спроса и предложения колебались весь 2020 год.

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Ранее эксперты предсказали резкий рост оптовых цен на бензин. Поводом для этого станет скачок цен на нефть до многомесячных максимумов. Еще в декабре АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8 процентов, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну.

Дополнительным поводом для этого станет ситуация с демпферным механизмом, который отстает от реальных цен. В январе российские нефтяники должны были бы получить компенсацию за сдерживание цен, но вместо этого им придется платить в бюджет. Из-за этого экспортные поставки становятся для них еще более выгодными.

В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители страны довольны стабильностью цен на бензин. По его словам, в противном случае они бы задали соответствующий вопрос Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции.