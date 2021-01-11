Ценам на бензин в России предсказали резкий рост

Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Рост стоимости бензина предсказала газета «Коммерсантъ».

Так, с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8 процентов, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно. Как пишет газета, теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, однако в январе именно компаниям придется заплатить по этому механизму в бюджет.

Издание пояснило, что рост оптовых цен на автобензин связан со снижением предложения на внутреннем рынке. Так, объем продаж бензина в конце декабря снизился на 15 процентов.

Как считают эксперты, повышение цен на нефть выгодно только нефтекомпаниям, для которых экспорт бензина становится еще более выгодным. Евгений Тыртов из Vygon Consulting отметил, что на внутреннем рынке произошел перекос, в результате чего вместе с ростом внешних котировок демпфер «отстает» от реальных цен на рынке, и вместо получения компенсаций от государства нефтяники сами вынуждены платить в бюджет.

В августе прошлого года сообщалось, что самым доступным оказался бензин на Крайнем Севере, в Санкт-Петербурге и Москве. Их жители могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.