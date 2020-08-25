Виновникам роста цен на бензин в России выпишут штраф

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила крупнейшего независимого нефтетрейдера «Солид — товарные рынки» и компанию «А-Ойл» в заключении фиктивных сделок с топливом на бирже, что привело к росту цен. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы ведомства Андрей Цариковский.

По его словам, сотрудники ФАС доказали перепродажу одного и того же товара несколько раз, что позволяло поддерживать и повышать его стоимость.

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Административное дело пока не заведено, но в ближайшие месяцы компании будут вызваны для составления протокола. Цариковский предположил, что штраф виновным компаниям выпишут в максимальном размере, поскольку смягчающие обстоятельства найти сложно, а отягчающие — очевидны.

Дело было возбуждено в начале 2019 года, до этого бензин АИ-92 и АИ-95 за пять месяцев подорожали на 38 процентов. Тогда в ФАС указали, что ряд сделок были проведены для повышения средней цены на рынке. Ответчики обжаловали претензию в суде, указав, что ФАС неправомочна рассматривать подобные дела, но кассационная инстанция поддержала ведомство.

Замглавы ФАС не уточнил, какой рост вызвали манипуляции. Однако он заметил, что следует учитывать психологический эффект от действий, потому что несколько достаточно крупных сделок могут «потащить» за собой весь рынок. «Это так называемое лидирующее поведение, на которое могли ориентироваться другие», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что самым доступным оказался бензин на Крайнем Севере, в Санкт-Петербурге и Москве. Их жители могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.