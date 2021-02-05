В Хабаровске назвали препятствие для стабилизации ситуации с бензином

Власти Хабаровска назвали препятствие для стабилизации ситуации с бензином. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

И.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов заявил, что топливо появилось в свободной продаже на АЗС, а очереди стали меньше. Тем не менее стабилизации ситуации мешает лишь ажиотаж, из-за которого в городе началась целая кампания по перепродаже бензина.

По его словам, на некоторых заправках суточные запасы бензина из-за спекуляций уходят за пару часов. При этом Чипизубов заверил, что на нефтебазе есть топливо в достаточных количествах, а бензовозы работают в усиленном режиме.

Как стало известно ранее, в очередях на АЗС в городе начали продавать места, а в интернете появились объявления о продаже топлива по цене, почти вдвое выше рыночной. Например, автор одного из таких объявлений предлагал литр бензина Аи-92 за 75 рублей, Аи-95 — за 80 рублей, Аи-101 — за 100 рублей.

Дефицит топлива в регионе возник после остановки производства бензина из-за технических проблем. Это привело к огромным очередям из десятков машин к заправкам. Водителям приходилось ждать по несколько часов, а некоторым приходилось ожидать и ночью. Местные власти назвали сложившуюся в регионе ситуацию с бензином экстраординарной.