В России определили меры для стабилизации цен на бензин

Российские нефтяные компании увеличат выпуск и запасы бензина на НПЗ, что может привести к стабилизации роста розничных цен на топливо в пределах инфляции. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, передает ТАСС.

По его словам, были разработаны и определены меры, направленные на исключение возможности изменения цен выше инфляции в России. «Среди таких мер — увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже», — сказал Шаскольский.

Он подчеркнул, что предпосылок для роста цен для конечных потребителей выше инфляции в ФАС не видят.

Как рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин, приказ о повышении нормативов продажи бензина на бирже на 11 процентов будет принят в феврале. Общие объемы запасов нефтепродуктов будут увеличены до 1,6-1,7 миллиона тонн. Также в качестве мер поддержки будут увеличены с 10 до 11 процентов нормативы реализации на бирже и объемы поставок топлива на Дальний Восток.

Ранее сообщалось, что запасы бензина оказались минимальными за шесть лет. Они сократились на 27 процентов — до 1,2 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям к маю текущего года повысить запасы на НПЗ на треть — до 1,8 миллиона тонн — для сохранения стабильной обстановки с обеспечением топливом.