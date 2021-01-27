Механизм стабилизации цен на бензин в России решили скорректировать

В России решили скорректировать механизм стабилизации цен на бензин. Способ улучшения экономики нефтеперерабатывающих заводов предложил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, сообщает РБК.

По его словам, необходимо скорректировать ежегодный рост оптовой цены топлива, заложенной в формулу демпферного механизма. Его внедрили в 2018 году. Суть состоит в том, что цены для потребителей на АЗС остаются стабильными независимо он колебания нефтяных цен. Согласно правилам работы механизма, при повышении цен на нефть компании получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке.

«Речь идет о том, чтобы индексировать демпфер, но не на 5 процентов в год, как сейчас. Если розничные цены растут на 1,5–2 процента, то проводить индексацию нужно в том же размере», — считает Дюков.

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Ранее в январе стало известно, что объем загрузки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в 2020 году упал до минимума за 10 лет. Во многом потребление топлива снизилось из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Оставшись без заказов, многие заводы были вынуждены уйти на длительные ремонтные работы.

Что касается запасов бензина, то они оказались минимальными за шесть лет. Они сократились на 27 процентов — до 1,2 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям к маю текущего года повысить запасы на НПЗ на треть — до 1,8 миллиона тонн — для сохранения стабильной обстановки с обеспечением топливом.