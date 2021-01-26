Российские нефтеперерабатывающие заводы остались без заказов

Объем загрузки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в 2020 году упал до минимума за 10 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные компании Argus.

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Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, снизили потребление топлива. Оставшись без заказов, многие заводы были вынуждены уйти на длительные ремонтные работы. Поставки нефти на российские НПЗ в прошлом году по системе «Транснефти» упали на 12,5 миллиона тонн (до 233,65 миллиона тонн). Для НПЗ экспортная альтернатива стала привлекательнее внутреннего рынка, отмечают эксперты.

Запасы бензина на российских НПЗ оказались минимальными за шесть лет — с 2015 года. Они сократились на 27 процентов (до 1,2 миллиона тонн). Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям к маю текущего года повысить запасы на НПЗ на треть (до 1,8 миллиона тонн), чтобы сохранить стабильную обстановку с обеспечением топливом.

Текущий уровень отгрузок автомобильного бензина на внутренний рынок в январе 2021 года оказался на 100 тысяч тонн ниже уровня 2020-го. С декабря прошлого года стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на восемь процентов (до 48 тысяч и 49 тысяч рублей за тонну соответственно).