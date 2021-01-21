В России задумались над отменой транспортного налога для машин на газе

Минэкономразвития изучает возможность отмены либо снижения транспортного налога по всей стране для владельцев экологичного транспорта. Об этом газете «Известия» рассказал представитель ведомства.

По его словам, такая мера может быть распространена на машины, работающие на природном газе. Эта практика уже существует в ряде регионов, теперь же льготы предлагается вывести на федеральный уровень. В министерстве отметили, что переход на «чистый» транспорт позволит снизить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов.

В Минэкономразвития также предлагают предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до одного литра и прорабатывает возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей.

Подсчитано, что в этом случае получится снизить потребление бензина и дизтоплива к 2030 году на 11 миллионов тонн в год. Сейчас автомобильный транспорт в России в год расходует около 70 миллионов тонн топлива.

В Минфине, в свою очередь, напомнили, что транспортный налог пополняет региональные и местные бюджеты, также благодаря нему формируются дорожные фонды. Отмена этих поступлений потребует компенсации из федерального бюджета.

Ранее россиянам раскрыли способ сильно сэкономить на топливе: траты сократятся в несколько раз при переходе с бензина на газомоторное топливо. В частности, в расчете на километр затраты на топливо для бензиновой Lada Vesta составляют 3 рубля, при использовании газомоторного топлива они снизятся до рубля. Для дизельного «КамАЗа» расходы дизеля составляют 18,6 рубля на километр, а в случае переоборудования грузовика они снизятся до 7,9 рубля.

С 20 июля 2020 года государство начало субсидировать из бюджета 60 процентов от стоимости переоборудования автомобиля с бензина на газ. «Газпром» компенсирует еще 30 процентов в рамках маркетинговых программ.