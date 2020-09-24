Россиянам раскрыли способ сильно сэкономить на бензине

Россиянам раскрыли способ сильно сэкономить на топливе: траты сократятся в три раза при переходе с бензина на газомоторное топливо. Об этом заявил аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин, пишет РИА Новости.

По его словам, в расчете на километр затраты на топливо для бензиновой Lada Vesta составляют 3 рубля, при использовании газомоторного топлива они снизятся до рубля. Для дизельного «КамАЗа» расходы дизеля составляют 18,6 рубля на километр, а в случае переоборудования грузовика они снизятся до 7,9 рубля.

Аналитик пояснил, что газомоторное топливо намного дешевле бензина. Кубометр такого топлива, соответствующий литру бензина, стоит 16,5 рубля. Для сравнения, розничная цена бензина Аи-95 на 23 сентября 2020 года составила 47,69 рубля, дизеля — 47,59 рубля.

С 20 июля 2020 года государство начало субсидировать из бюджета 60 процентов от стоимости переоборудования автомобиля с бензина на газ. «Газпром» компенсирует еще 30 процентов в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо».