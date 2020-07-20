Россиянам сделали скидку 90 процентов при переводе машины с бензина на газ

Перевод машин с бензина на газ стал на 90 процентов дешевле для россиян с понедельника, 20 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Государство субсидирует из бюджета 60 процентов от стоимости переоборудования, «Газпром» — еще 30 процентов в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо».

Владельцы авто будут платить оставшиеся 10 процентов стоимости. Власти отмечают, что переход на газ снизит траты владельца автомобиля на топливо на 60-65 процентов. При этом речь идет о КПГ (компримированном природном газе), а не о других видах газомоторного топлива: СУГ (сжиженном углеводородном газе) или СПГ (сжиженном природном газе).

В «Газпром газомоторном топливе» назвали компримированный природный газ более экологичным и дешевым. По данным компании, на легковом автомобиле на одной заправке можно проехать порядка 250 километров, а потом переключиться на бензин. Пробег грузовых на одной заправке составляет около 450-500 километров. Переоборудование автомобиля без учета новых субсидий обходится в среднем от 60 до 90 тысяч рублей.

В июне стало известно, что власти России помогут гражданам перевести автомобили с бензина на газ, увеличив долю субсидирования соответствующих расходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В ноябре 2019 года сообщалось, что правительство до 2024 года вложит в развитие газомоторной отрасли 50 миллиардов рублей. На первом этапе в программу вошли 27 регионов, где идет развитие инфраструктуры газозаправочных станций.