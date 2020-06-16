Для россиян предложили скидку 90 процентов при переводе машин с бензина на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30 до 60 процентов от стоимости переоборудования. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Также в качестве антикризисной меры 30 процентов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, автомобилистам останется заплатить лишь 10 процентов стоимости перевода.

В пресс-службе Минэнерго подтвердили инициативу Новака. В правительстве поддержали предложение министра.

Перевод автомобилей на газ позволит сократить траты как простых граждан, так и предпринимателей. В Минэнерго отметили, что эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В ноябре 2019 года стало известно, что правительство до 2024 года вложит в развитие газомоторной отрасли 50 миллиардов рублей. На первом этапе в программу вошли 27 регионов, где идет развитие инфраструктуры газозаправочных станций.

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