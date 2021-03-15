Названы причины для дальнейшего роста цен на бензин в России

Цены на бензин будут расти в течение следующих месяцев, говорится в прогнозе стратега SberCIB Investment Research по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаила Шейбе (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Причина этого — увеличение экспортной альтернативы для российских производителей.

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«Если бы переработчики Московского региона продавали бензин за рубеж, то получали бы за тонну 64 300 рублей, в то время как на Санкт-Петербургской бирже котировки 11 марта составляли 54 670 рублей», — отмечает эксперт. Экспортная альтернатива в ближайшей перспективе будет усиливаться, отыгрывая рост цены барреля нефти марки Brent до 70 долларов при сохранении слабого курса рубля, уверен Шейбе.

Он также назвал еще одну причину для дальнейшего увеличения стоимости. Толкать цены на бензин вверх будет рост разницы между стоимостью нефти и стоимостью бензина в мире, говорит стратег. Решение ОПЕК+ не повышать уровень добычи нефти в апреле, слабый рубль и приближение летнего сезона, когда спрос на бензин достигает внутригодовых максимумов, будут способствовать увеличению цен на топливо.

В марте правительство поддержало идеи нефтяников по росту цен на бензин и решило скорректировать демпферный механизм на рынке топлива. Так, будет проведена индексация заложенных в нем цен в соответствии с уровнем фактического роста стоимости в рознице.