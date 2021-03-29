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Объяснена дороговизна бензина в России по сравнению с другими странами

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Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Дорогой бензин в России по сравнению с другими странами объясняется тем, что цены на топливо в РФ не назначаются государством. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

«В Иране и Венесуэле цену на бензин устанавливает государство, и она не оправдана экономически — она намного ниже. Из-за этого у них нефтепереработка в тяжелом состоянии, регулярно возникает дефицит бензина и другие проблемы», — объяснил он, добавив, что жесткое регулирование отраслей, ориентированных на экспорт, обычно приводит к возникновению сложностей.

По словам Сорокина, раньше регулирования цен на бензин придерживалась и Саудовская Аравия, однако впоследствии страна отказалась от такого сценария и стала наращивать цены.

Кроме того, если государство решит снизить цены на топливо в стране, не компенсируя бизнесу разницу в цене, то частные компании будут вынуждены прекратить деятельность, а государству придется тянуть на себе убыточные предприятия, подытожил эксперт.

В том же интервью Сорокин объяснил, почему цена на бензин не опускается вслед за стоимостью нефти. По его словам, это происходит из-за трех факторов: колебания курса рубля, рыночного фактора и работы демпфирующего механизма.

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