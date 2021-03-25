Бензин на российских заправках подорожал

В период с 15 по 21 марта рост цен на бензин на российских заправках составил 0,25 процента, таким образом, стоимость топлива в среднем дошла до отметки в 47,31 рубля. Об этом сообщается на сайте Росстата.

За упомянутый период средняя розничная цена бензина поднялась на 12 копеек, тогда как дизельное топливо подорожало на 4 копейки, составив 49,34 рубля. Уточняется, что стоимость Аи-92 и Аи-95 стала больше на 13 копеек и доросла до 44,64 и 48,25 рубля соответственно, тогда как Аи-98 стал дороже на 6 копеек, и сейчас его цена составляет 54,83 рубля за литр.

Специалисты отметили, что изменение цен прослеживается в 67 центрах субъектов, в среднем показатель роста бензина оценивается в 0,3 процента, а для дизтоплива он составляет 0,1 процента. При этом наиболее значительно ситуация изменилась в Махачкале и Петропавловске-Камчатском — там показатель составил 1,4 и 1,1 процента. Снижение стоимости выявили в Южно-Сахалинске и Мурманске (на 0,4 и 0,1 процента). Тем временем в Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина подскочила на 0,3 и 0,2 процента.

В Федеральной службе государственной статистики указали, что в период с 5 по 21 марта производство бензина в стране в сравнении с прошлой неделей сократилось на 0,4 процента — до 795,1 тысячи тонн, а дизтоплива — на 0,8 процента. Таким образом, показатель составил 1,592 миллиона тонн.

В начале марта 2021 года сообщалось, что эксперты предрекли продолжение тенденции на рост цен топлива. В частности, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова указала, что в марте рост цен на бензин начнет немного обгонять инфляцию. Далее стоит ожидать стабилизации роста цен в целом и повышения стоимости бензина, а по итогам 2021 года рост цен на топливо в среднем составит 4–5 процентов.