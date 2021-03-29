В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти

В России бензин не дешевеет на фоне снижения цен на нефть из-за трех факторов: колебания курса рубля, рыночного фактора и работы демпфирующего механизма. Такое явление в беседе с «Комсомольской правдой» объяснил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

«Обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку», — пояснил эксперт.

Кроме того, рассказал он, темпы роста цен на бензин не резкие и не дублируют траекторию изменения стоимости нефти, которая может меняться на 10 процентов в ту или иную сторону. Государство через демпфирующий механизм компенсирует нефтяникам часть упущенной выгоды от экспорта, позволяя удерживать цены топлива на АЗС в пределах относительно стабильных значений.

Третьим фактором служит то, что бизнес неохотно идет на снижение розничных цен, рассказал Сорокин. Именно поэтому и до применения демпфирующего механизма бензин в России сильно не дешевел.

Ранее сообщалось, что в период с 15 по 21 марта рост цен на бензин на российских заправках составил 0,25 процента, таким образом, стоимость топлива в среднем дошла до отметки в 47,31 рубля. Бензин на АЗС в среднем подорожал на 12 копеек.