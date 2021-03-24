Эксперт раскрыл россиянам способ сэкономить бензин

Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ сэкономить бензин.

По словам эксперта, прежде всего необходимо воздержаться от резких торможений и ускорений. «Необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений», — подчеркнул он.

Экономнее ехать на минимальных оборотах двигателя, для чего следует использовать повышенные передачи. Также стоит отключить лишние потребители энергии в автомобиле, в том числе кондиционер, и даже закрыть окна.

Также специалист призвал учитывать рельеф местности — под горку можно плавно ускориться, чтобы въехать на подъем накатом, не расходуя лишнее топливо. В повороты необходимо входить по максимально пологой траектории, поскольку резкие повороты руля увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям.

Кроме того, важно заправляться на проверенных АЗС и избегать пробок, заключил эксперт.

Ранее Независимый топливный союз предупредил, что цены на бензин в рознице до конца 2021 года из-за роста налоговой нагрузки могут вырасти на 14 процентов. Сорокин, комментируя обращение, призвал не верить опасениям.