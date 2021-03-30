Россия захотела закупать бензин у Белоруссии

Власти поручили Минэнерго проработать вопрос поставок бензина из Белоруссии. Они хотят увеличить количество предложений на внутреннем рынке, пишет «Коммерсантъ».

В Минэнерго отметили, что цены в России сдерживаются за счет демпфера, а потому поставки белорусского бензина в страну экономически не эффективны по сравнению с экспортом за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В последние годы импорт топлива из республики резко сократился, для Белоруссии выгоднее поставлять бензин в северо-западную Европу и на Украину.

В 2020 году российские власти запретили импорт нефтепродуктов, который действовал до 1 октября 2020 года. Такое решение должно было препятствовать попаданию более дешевого (прежде всего белорусского) бензина в страну. В настоящее время Россия не закупает топливо в Белоруссии, но с 2021 года оно поставляется транзитом в порты на российской Балтике для перевалки на экспорт.

Если нефть на мировом рынке будет дешеветь, то белорусский бензин может появиться в продаже по привлекательным ценам, отмечают эксперты. Поставки могут пойти в западные регионы России — в Брянскую, Смоленскую области, Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Калининградскую область.

В России бензин не дешевеет на фоне снижения цен на нефть из-за трех факторов: колебания курса рубля, рыночного фактора и работы демпферного механизма, объяснил ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин.