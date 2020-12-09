Путин объяснил ускорение инфляции в России

Президент России Владимир Путин объяснил, почему в стране ускоряется инфляция. По его словам, это вызвано в том числе и объективными факторами: ослаблением рубля и закрытием части предприятий во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В целом президент признал, что социально-экономическая обстановка в стране ухудшилась. «Доходы — понятно, они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в среду, 9 декабря, президент заявил о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду по рыночным ценам, и потребовал обратить на нее особое внимание. «Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает"», — заметил он.

До этого Путин призывал россиян не обращать внимание на курс рубля. «Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И Центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать», — отмечал он.