Рост цен на главные продукты в России обогнал инфляцию почти в три раза

Стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6 процента в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции. Такие данные содержатся в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В утвержденном правительством перечне находятся 24 главных продукта. В январе и феврале они в среднем были на 13,5 и 15,35 процента дороже, чем год назад в тот же период. В марте разрыв с общей инфляцией увеличился, достигнув 2,7 раза, а в случае продовольственной инфляции (7,6 процента) наблюдается двукратный разрыв.

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Больше всего трудностей испытывают Пензенская и Рязанская области, Северная Осетия, Липецкая и Воронежская области, Чувашия, Нижегородская область, Кабардино-Балкария, Калужская области и Республика Марий Эл. В них социально значимые продукты питания подорожали на 19-21 процент. В целом инфляция в этом сегменте оказалась выше в небогатых регионах, жители которых тратят существенную часть бюджета на еду.

Сильнее всего из социально значимых товаров подорожал картофель — на 58,1 процента, что в десять раз выше инфляции. Следом идут морковь (48,2 процента), сахар-песок (47,5 процента), куриные яйца (32,1 процента), гречневая крупа (31,6 процента) и подсолнечное масло (26,8 процента).

Снизились цены в среднем только на белокочанную капусту и пшено, но динамика очень сильно зависела от регионов. Если в одних стоимость капусты падала на 30 процентов, то в других — росла на 33,7 процента.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что причиной роста цен является увеличение издержек предприятий, снижение производства сельскохозяйственных товаров, подорожание зерна на мировых рынках (влияет на стоимость кормов), слабеющий рубль, из-за которого дорожают импортное оборудование и сырье. По ее словам, попытки правительства ввести государственное регулирование цен приведут к тому, что либо потребителю придется столкнуться с подорожанием других товаров, либо у российских предприятий снизится производственный потенциал.

21 апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал не допустить повторения ситуации конца 1980-х и начала 1990-х годов, когда государственное регулирование цен привело к пустым полкам в магазинах. Также он пообещал увеличить выплаты малообеспеченным семьям с детьми.