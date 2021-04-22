На фоне новостей об отводе войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации курс рубля взлетел по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 14:30 доллар опустился до 75,65 рубля, потеряв 1,26 процента, а евро — до 91,21 рубля, что на процент меньше, чем в начале дня.

Индексы Мосбиржи и РТС также растут — на 0,7 и почти 2 процента соответственно, отыгрывая падение накануне.

На совещании в Крыму министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цели внезапной проверки достигнуты полностью, поэтому проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершены.

Геополитические риски в последний месяц оставались одним из самых негативных факторов для рубля. Поводом для них считали обострение ситуации в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Их руководство и Киев обвиняли друг друга в провокациях, на этом фоне Россия начала стягивать войска к границам региона.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, прошедшее накануне, рассматривали как возможность для громких решений относительно региона, однако он в своей речи не коснулся проблемы. Такая риторика положительно сказалась на курсе рубля сразу после выступления.