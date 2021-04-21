Путин «успокоил» курс рубля

Сразу после завершения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию курс рубля по отношению к доллару и евро начал расти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Перед выступлением главы государства отдельные эксперты ожидали, что он объявит о новой позиции России по конфликту на востоке Украины, что спровоцирует рост геополитической напряженности. Последняя является основным фактором, что в последние недели давит на российскую валюту.

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Однако речь Путина успокоила участников биржи. Большая часть выступления была посвящена социальным проблемам и развитию экономики. Что касается отношений с иностранными государствами, то ужесточения риторики не последовало.

Курс доллара, который за сутки вырос почти на рубль, до 77 рублей, по состоянию на 14:16 скорректировался до 76,44 рубля. Евро опустился до 91,8 рубля с пика в 92,6 рубля.

Во время послания Путин анонсировал новые меры социальной поддержки населения. В том числе речь глава государства говорил о пособиях беременным женщинам и неполным семьям и единовременным выплатам семьям школьников. В целом глава Минфина Антон Силуанов оценил расходы на реализацию послания в 400 миллиардов рублей