Путин похвалил российских бизнесменов

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию похвалил российских бизнесменов за ответственный подход к решению социальных задач во время пандемии коронавируса. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале «России 24».

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«Эта программа [поддержки экономики и населения] сработала, но сработала именно потому, что бизнес проявил ответственность, стремился сделать все, чтобы сохранить свои коллективы. Это было очевидно», — отметил президент.

При этом совсем избежать сокращений, по словам Путина, было невозможно. Государство продолжит оказывать поддержку попавшим под них гражданам. «Понимаю, как непросто тем, кто потерял работу. Правительству поставлена задача к концу года восстановить рынок труда. Но надо постараться решить ее раньше», — сказал глава государства.

Власти, по его словам, будут поощрять предпринимательскую инициативу и стимулировать частные инвестиции. Также правительству в течение месяца предстоит представить новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства, включая налоговое стимулирование, повышение доступности кредитов и расширение возможностей для сбыта продукции.