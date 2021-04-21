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Путина удивило содержание российских учебников истории

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент России Владимир Путин удивился содержанию российских учебников истории. Об этом глава государства заявил в ежегодном послании Федеральному собранию, трансляцию которого на YouTube ведет Первый канал.

«Открываю некоторые учебники школьные — с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано. И о втором фронте... Только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Даже не хочу комментировать», — посетовал он.

Президент также анонсировал выделение дополнительно 24 миллиардов рублей в течение предстоящих трех лет на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности и исторических городах России.

Кроме того, Путин поручил перезапустить на современной цифровой платформе общество «Знание», которое, по его словам, «в последние годы вроде существует, но его никто не замечает».

Также глава государства анонсировал новые дополнительные выплаты для кураторов учебных групп в российских колледжах и техникумах. Они начнут получать надбавки к зарплате так же, как и школьные учителя, выполняющие функцию классных руководителей.

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