Автор учебника по истории ответил на критику Путина

Автор учебника по истории профессор Олег Волобуев заявил, что его учебник, который ранее раскритиковал президент России Владимир Путин, предусмотрен для повторения, а не изучения материала, и из-за краткости в нем отсутствуют некоторые факты. Ответ профессора публикует Telegram-канал «Подъем».

«Речь идет о курсе "Россия в мире". Он задумывался как обобщающий, а не как курс, где ученики впервые изучают те или иные темы, сюжеты, вопросы. Это курс повторительно-обобщающий для выпускных классов. Они это уже изучали в учебнике "История России", где развернуто все дается», — объяснил профессор.

Он также подчеркнул, что для учебников повторительного курса предусмотрены другие объем и требования.

21 апреля во время ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин выразил свое удивление касательно содержания некоторых российских учебников по истории. В частности, он упомянул, что видел учебник, в котором не было ни слова про Сталинградскую битву, что его возмутило.