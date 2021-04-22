Мединский порассуждал об улучшении учебников по истории после удивления Путина

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский порассуждал о необходимости улучшать процесс обучения истории в школах. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он в ходе выступления в Севастополе прокомментировал удивление президента России Владимира Путина содержанием некоторых российских учебников, в которых, например, не отражены ключевые события Великой Отечественной войны.

«Сейчас разработан историко-культурный стандарт. Новые издания, которые выходят в рамках уже этого историко-культурного стандарта, — там есть все, что нужно, про Сталинградскую битву. То, что нам надо и дальше заниматься совершенствованием учебного процесса по важнейшему предмету, как история, это вне всякого сомнения», — подчеркнул Мединский.

По его словам, то, что Путин обратил на это внимание, является знаковым. Глава РВИО пояснил, что российский лидер говорил об учебниках, написанных в 1990-х годах.

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию удивился содержанию учебников по истории. Президент также анонсировал выделение дополнительно 24 миллиардов рублей в течение предстоящих трех лет на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности и исторических городах России.